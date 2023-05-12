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Оптимизировать маршруты общественного транспорта Казани планируют до конца года

15:48, 12.05.2023
Оптимизировать маршруты общественного транспорта Казани планируют до конца года
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Внести изменения в маршрутную сеть общественного транспорта Казани планируют до конца 2023 года, сообщили в Комитете по транспорту города:

— В настоящее время московский Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта разработал проекты улучшения маршрутной сети пассажирского транспорта Казани с учетом развития городских территорий и предложений жителей.

Информация по конкретным маршрутам будет известна, когда проект отберут и согласуют.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, что в Казани разработают новую маршрутную сеть общественного транспорта, «Реальное время» писало еще в октябре прошлого года. Сейчас единая маршрутная сеть в столице Татарстана состоит из 56 автобусных маршрутов, по которым курсируют 730 автобусов, 9 трамвайных маршрутов (87 трамваев), 10 троллейбусных маршрутов (136 троллейбусов) и одной линии метро, состоящей из 11 станций, пассажиров обслуживает 51 вагон. Проект оптимизации маршрутной сети был готов в апреле 2023-го.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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