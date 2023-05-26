В центре Казани в Суконной слободе появится новый жилой комплекс

Фото: скрин эскизного проекта

В одном из самых престижных мест в центре Казани — на пересечении улиц Тихомирнова и Калинина, между торговым центром «Суконная слобода» и улицей Волкова, начинает возводиться новый ЖК из трех пятиэтажных домов. Застройщиком выступает близкая мэрии компания «КамаСтройИнвест».

Так, строительство в скором времени начнется на земельном участке площадью 0,59 га и кадастровой стоимостью 70 млн рублей.

Площадь застройки земельного участка — 4,84 тыс. кв. м, включая 1,3 тыс. кв. м подземной части, выходящей за абрис проекций зданий. Процент застройки территории (исходя из надземной части зданий) — 60%, процент озеленения — 37%, включая 328 кв. м газона на кровле стилобата.

Первые этажи всех трех зданий отводятся под коммерческие помещения, их общая площадь — 1,33 тыс. кв. м. Площадь подземного паркинга — 3 тыс. кв. м, всего на нем и под стилобатом предусмотрено 99 машино-мест. Еще 300 кв. м под стилобатом отводится под «общественное пространство».

Фото: скрин эскизного проекта

Нам не удалось найти информацию о площади и количестве жилых помещений, однако в архитектурной концепции объекта указана площадь озеленения — 1 762 кв. м. Действующие нормы устанавливают минимально допустимую долю озеленения территории участка многоквартирного жилого дома в 23 кв. м на 100 кв. м общей площади.

Поэтому можно предположить, что суммарная площадь квартир в доме составляет порядка 7,66 тыс. кв. м.

Архитектурную концепцию жилого комплекса на Тихомирнова разработала петербургская архитектурная мастерская Степана Липгарта Liphart Architects. Отметим, что проекты архитектора содержат отсылки к работам советских архитекторов 1920—1930-х годов, эта тенденция угадывается и в решениях нового ЖК на Тихомирнова.

Фото: скрин эскизного проекта

Строительство нового ЖК на Калинина будет вести ООО «Специализированный застройщик «Урбанстрой», зарегистрированное в декабре 2017 года. Оно на 99% принадлежит ООО «КамаСтройИнвест», единственным бенефициаром которого является Делюс Сиразетдинов, и на 1% — напрямую Сиразетдинову.



Подробнее о деталях проекта, его «петербургском почерке», молчании собственника и мнению экспертов — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова