Объем оборота общественного питания в Татарстане в 2023 году вырос на 19% — до 15,6 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в первом квартале 2023 года оборот розничной торговли достиг 304,7 млрд рублей, однако в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года сократились на 0,3%. Упал и оборот розничной торговли непродовольственными товарами — на 6,2% и составил 160,6 млрд рублей: можно сделать вывод, этот сегмент до сих пор не оправился от ухода популярных международных брендов.



При этом оборот розничной торговли пищевыми продуктами в сопоставимых ценах вырос на 7,3% — до 114,1 млрд рублей.



В абсолютных цифрах оборот потребительского рынка в 2023 году вырос — так, на душу населения в первом квартале в Татарстане он увеличился с 47 161 до 76 145 рублей.

Отметим, что в 2023 году показали рост услуги общепита: количество предприятий общественного питания увеличилось на 422 — до 5 530, а количество объектов бытового обслуживания населения на 924 — до 7 457.

Объем оборота общественного питания в республике вырос на 19% — до 15,6 млрд рублей. В январе — марте 2022 года было 11,8 млрд рублей.

Так, в Центробанке России объясняют, что экономическая активность в стране растет быстрее, чем предполагалась изначально. В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что россияне все активнее тратят и берут кредиты.

— Важный фактор ускорения инфляции — оживление потребительского спроса, — сказала тогда глава ЦБ.

Так, можно сделать вывод, что в первые месяцы текущего года потребительский рынок Татарстана продемонстрировал оживление. Однако о полном восстановлении потребительского рынка говорить пока рано. О том, какие факторы сегодня влияют на потребительские настроения, вернется ли рынок на докризисные уровни и как комментируют ситуацию эксперты — читайте в обзоре аналитической службы «Реального времени».



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Илина Хакимова