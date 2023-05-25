УФСИН: пожар в исправительной колонии в Альметьевске потушили

Фото: прокуратура Татарстана

Пожар в исправительной колонии №8 потушен, сообщили в УФСИН России по Татарстану.

По данным службы, возгорание произошло на отдельной площадке для хранения отходов деревообработки. Площадку создали для обеспечения пожарной безопасности исправительного учреждения вдали от производственной и жилой зоны исправительной колонии.

Возгорание локализовали и ликвидировали силами пожарных частей учреждения и пожарных подразделений Альметьевского гарнизона. Угрозы для объектов промышленной и жилой зоны исправительной колонии, ущерба и пострадавших нет.

По данным пресс-службы Центрального регионального центра МЧС, площадь пожара составила 1 100 кв. метров, сообщает ТАСС.

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту возгорания исправительной колонии. Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Маргарита Головатенко