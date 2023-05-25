Прокуратура Татарстана организовала проверку после возгорания в колонии в Альметьевске
Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту возгорания исправительной колонии №8 в Альметьевске, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Альметьевска Ильнур Габдурахманов. Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
По уточненным данным ТАСС, площадь пожара составила 1 100 кв. метров.
По информации «Осторожно, новости», возгорание началось в промышленной части ИК-8. По предварительным данным, пожар начался в месте проведения работ, где находится мусор. Сейчас угрозы сотрудникам колонии и заключенным нет.
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