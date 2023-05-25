В Казани до конца мая закроют парковки по улице Короленко

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в связи с работами по обновлению дорожной разметки с 26 по 31 мая закроют два участка муниципальной парковки по ул. Короленко, сообщили в Комитете по транспорту города.



Закрыты будут обе стороны улицы от пересечения с ул. Волгоградская до пересечения с ул. М.Чуйкова, а еще на местном проезде по обеим сторонам улицы, от пересечения с ул. Бондаренко до пересечения с ул. Абсалямова, вдоль домов №20, 24 по ул. Бондаренко, №23, 27 по ул. Абсалямова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 3 мая по 25 августа в Казани временно закроют парковку на участке улицы Юлиуса Фучика в районе дома №64е. Это связано со строительством второй линии метрополитена.



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Маргарита Головатенко