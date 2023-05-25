Новости общества

18:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани до конца мая закроют парковки по улице Короленко

17:57, 25.05.2023
В Казани до конца мая закроют парковки по улице Короленко
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в связи с работами по обновлению дорожной разметки с 26 по 31 мая закроют два участка муниципальной парковки по ул. Короленко, сообщили в Комитете по транспорту города.

Закрыты будут обе стороны улицы от пересечения с ул. Волгоградская до пересечения с ул. М.Чуйкова, а еще на местном проезде по обеим сторонам улицы, от пересечения с ул. Бондаренко до пересечения с ул. Абсалямова, вдоль домов №20, 24 по ул. Бондаренко, №23, 27 по ул. Абсалямова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 3 мая по 25 августа в Казани временно закроют парковку на участке улицы Юлиуса Фучика в районе дома №64е. Это связано со строительством второй линии метрополитена.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также