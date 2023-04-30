В Казани временно закроют парковку на улице Юлиуса Фучика
В Казани временно закроют парковку на участке улицы Юлиуса Фучика. Ограничение связано с возведением трассы тепловода в рамках строительства второй линии метрополитена, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.
Ограничение будет действовать с 3 мая по 25 августа в районе дома №64е.
В начале этой недели в Казани еще на месяц продлили ограничение движения по улице Фучика на участке от дома №145а до дома №149. Это также связано с выносом сетей тепловода из зоны строительства второй линии метрополитена.
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