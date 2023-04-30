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В Казани временно закроют парковку на улице Юлиуса Фучика

10:31, 30.04.2023 1
В Казани временно закроют парковку на улице Юлиуса Фучика
Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В Казани временно закроют парковку на участке улицы Юлиуса Фучика. Ограничение связано с возведением трассы тепловода в рамках строительства второй линии метрополитена, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Ограничение будет действовать с 3 мая по 25 августа в районе дома №64е.

В начале этой недели в Казани еще на месяц продлили ограничение движения по улице Фучика на участке от дома №145а до дома №149. Это также связано с выносом сетей тепловода из зоны строительства второй линии метрополитена.

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Илина Хакимова
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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