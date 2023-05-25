В Татарстане за неделю подорожали сахар, мука и макароны

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане с 15 по 22 мая зафиксировали рост средних цен на некоторые продукты питания. В частности, подорожали макароны из пшеничной муки высшего сорта, сахар-песок и куры (кроме куриных окорочков).

Заметнее всего за неделю в Татарстане стала дороже свежая белокочанная капуста. Она подорожала на 52,26%, до 48,22 рубля за килограмм.

На другие продукты питания динамика роста средних цен с 15 по 22 мая сложилась следующим образом:

вареная колбаса — на 2,95%, до 396,25 руб./кг;

куры (кроме куриных окорочков) — на 2,84%, до 163,98 руб./кг;

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,41%, до 67,12 руб./кг;

овощные консервы для детского питания — на 1,19%, до 629,33 руб./кг;

пшеничная мука — на 1,17%, до 40,62 руб./кг;

сахар-песок — на 1,02%, до 60,21 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также за неделю подорожала баранина (кроме бескостного мяса), сухие молочные смеси для детского питания, соль, твердые, полутвердые и мягкие сыры, ржаной и ржано-пшеничный хлеб. Минимально выросли средние цены на говядину и свинину (кроме бескостного мяса), мороженую неразделанную рыбу, подсолнечное масло, маргарин, печенье, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, пшено, шлифованный рис и бананы, следует из данных Татарстанстата.

Подорожали с 15 по 22 мая также морковь — на 10,54%, столовая свекла — на 6,57%, лук — на 5,58%. Средняя цена картофеля выросла на 3%.

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Татьяна Демина