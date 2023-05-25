Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели огурцы, гречка и чай

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане за неделю вновь снизились средние цены на свежие помидоры и огурцы. Вместе с ними с 15 по 22 мая подешевели сосиски и сардельки, чай и другие продукты питания.

Заметнее всего за неделю снизился ценник на свежие огурцы — на 13,76%. На 22 мая один килограмм стоил в среднем 111,86 рубля. Огурцы в Татарстане дешевеют шестую неделю подряд.

На другие продукты питания динамика снижения средних цен с 15 по 22 мая сложилась следующим образом:

свежие помидоры — на 8,15%, до 159,54 руб./кг;

мясные консервы для детского питания — на 2,72%, до 967,76 руб./кг;

куриные яйца — на 1,88%, до 70,36 рубля за упаковку из 10 штук;

черный байховый — на 1,36%, до 931,26 руб./кг;

сосиски, сардельки — на 1,3%, до 378,32 руб./кг;

гречка — на 1,22%, до 62,53 руб./кг;

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в регионе подешевело питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности и яблоки. Минимально за неделю снизились средние цены на полукопченую колбасу, сливочное масло, вермишель, следует из данных Татарстанстата.

За предыдущий период — с 10 по 15 мая, в Татарстане подешевели свежие помидоры, бананы и картофель. Без изменений оставалась средняя цена баранины (кроме бескостного мяса), ржаного и ржано-пшеничного хлеба.

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Татьяна Демина