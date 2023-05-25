«КОС-Синтез-УОР» обыграл «Штурм-2002» и занял 5-е место на кубке России

Фото: пресс-служба СК «Синтез»

Ватерполисты казанского «КОС-Синтез-УОР» дома обыграли «Штурм-2002» и заняли пятое место на кубке России. Счет игры — 11:9 (2:2, 4:5, 3:0, 2:2). Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Иванов (2), Лушавин (2), Шайдуллин (2), Белянский (2), Зигангиров (1), Ганиев (1).



Молодежная команда «Синтеза» выиграла утешительный финал за пятое место. Казанцы обыграли сильную подмосковную команду, взяв у соперника реванш за неудачу в чемпионате России.

Хозяева быстро открыли счет в матче — лишнего реализовал Сергей Белянский. Через четыре минуты в игре вновь было равенство. Контратаку за «КОС-Синтез-УОР» успешно конвертировал Назим Зигангиров. 2:2 результат 1-го игрового отрезка.

Во втором тайме «Синтез» вышел вперед, но «штурмовики» стали отыгрываться. После первой половины матча — 6:7.

На первой минуте третьего периода спортсмены «Синтеза» смогли отыграться. Пенальти оформил Даниил Лушавин. Даниил Иванов реализовал большинство, а Раиль Тазеев — контратаку. Тут же тайм аут вынужденно взял наставник «Штурма-2002», но сбить темп не удалось. 9:7 — за четверть до финиша.

В заключительном тайме казанцы смогли развить преимущество до +4. Отличную игру демонстрировал вратарь Родион Тимофеев, который не раз выручал свою команду. Финальная сирена запечатлела на табло счет 11:9 в пользу заводчан.

Команда «КОС-Синтез-УОР» впервые поднялась на высокое пятое место в турнирной таблице Кубка России.

Фото: пресс-служба СК «Синтез»

24 мая «КОС-Синтез-УОР» обыграл дома МК СШОР «Восток-2» в рамках чемпионата России по водному поло утешительного полуфинала Кубка России по водному поло. Подопечные Евгения Ярощука нанесли поражение сопернику со счетом 15:9.

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Маргарита Головатенко