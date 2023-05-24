«КОС-Синтез-УОР» выиграл утешительный полуфинал Кубка России по водному поло

Фото: пресс-служба СК «Синтез»

Казанский «КОС-Синтез-УОР» обыграл дома МК СШОР «Восток-2» в рамках чемпионата России по водному поло утешительного полуфинала Кубка России по водному поло. Подопечные Евгения Ярощука нанесли поражение сопернику со счетом 15:9 (5:1, 5:3, 2:4, 3:1).

Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Иванов (5), Васильев (4), Тазеев (2), Белянский (1), Шайдуллин (1), Лушавин (1), Ганиев (1).

В первых двух игровых отрезках казанская команда полностью доминировала в матче. После большого перерыва московский клуб сократил отставание, но переломить ход игры у него не вышло.

Фото: пресс-служба СК «Синтез»

Следующим соперником казанских ватерполистов в матче за 5-е место на Кубке России — 2023 станет победитель второго утешительного полуфинала. Начало игры завтра, 25 мая, в 14.00.

Накануне «КОС-Синтез-УОР» проиграл волгоградскому «Спартаку». Игра завершилась со счетом 21:8 (1:1, 7:3, 6:4, 7:0).

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Айрат Назипов