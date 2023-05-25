В Татарстане ежегодно регистрируют более 4 тысяч обращений о пропаже людей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане каждый год подается свыше 4 тысяч обращений о пропаже людей. Об этом сообщил заместитель начальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц управления уголовного розыска МВД по республике Альберт Юсупов.

— Ежегодно в течение года регистрируется более 4 тысяч заявлений об известном исчезновении граждан, — сказал он.

По его словам, розыск пропавших остается одним из приоритетных направлений для органов внутренних дел. Он находится на контроле МВД по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, что в Казани поиском пропавших также занимается отряд «ЛизаАлерт». В 2021 году он получил 838 заявок по пропавшим людям.



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Татьяна Демина