Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Татарстане в 2021 году получил более 800 заявок по пропавшим людям

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Татарстана

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Татарстане в прошлом году получил 838 заявок по пропавшим людям, сообщили в мэрии Казани.



Из общего количества пропавших людей живыми нашли 626 человек, рассказали в «ЛизаАлерт».

С момента образования «ЛизаАлерт» в России (15 октября 2010-го) и до 7 августа текущего года отряд получил 167,4 тыс. заявок по пропавшим людям, 121,1 тыс. человек найдены живыми. На сегодня в республике отряды нашли живыми 2,4 тыс. человек из 3,3 тысячи.

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Татарстана

Отряду «ЛизаАлерт» помогают и компании — в мае этого года сервис «Авито» и добровольческое общественное объединение «ЛизаАлерт» подписали меморандум о сотрудничестве. Одним из направлений совместной работы стал запуск платформы, на которой любой желающий может передать в дар необходимое отряду оборудование или перечислить средства на его приобретение.

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Маргарита Головатенко