В российские школы могут вернуть уроки труда
Минпросвещения России прорабатывает вопрос о возврате урока труда в школы. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
— У нас есть урок технологии в дополнение к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, будет урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно, — передает его слова ТАСС.
О каких-либо сроках возвращения уроков труда в школы министр не сообщил.
Год назад «Реальное время» писало об обучении татарстанских школьников основам предпринимательства. Подробности — в материале интернет-газеты.
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