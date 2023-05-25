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В российские школы могут вернуть уроки труда

12:26, 25.05.2023
В российские школы могут вернуть уроки труда
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минпросвещения России прорабатывает вопрос о возврате урока труда в школы. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

— У нас есть урок технологии в дополнение к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, будет урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно, — передает его слова ТАСС.

О каких-либо сроках возвращения уроков труда в школы министр не сообщил.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Год назад «Реальное время» писало об обучении татарстанских школьников основам предпринимательства. Подробности — в материале интернет-газеты.

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Айрат Назипов
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