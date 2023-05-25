Associated Press назвала количество ушедших из России компаний после начала спецоперации
Более 500 компаний приостановили свою деятельность в России, и примерно такое же количество фирм полностью закрыли бизнес в стране. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на базу данных Йельского университета.
По информации СМИ, сейчас 151 компания находится в процессе ухода из страны, 175 фирм пытаются «выиграть время». Еще 230 брендов не спешат сворачивать бизнес. В последнюю категорию входят преимущественно китайские компании.
Издание отмечает, что уйти из российского рынка для многих корпораций оказалось довольно непросто.
Напомним, президент России Владимир Путин пожелал «всего доброго» брендам, которые покидают отечественный рынок. Он обратил внимание, что, уходя с него, они терпят большие убытки.
Многие зарубежные бренды покинули российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. По подсчетам ученых из университета Санкт-Галлена, решение уйти из России приняли менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7.
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