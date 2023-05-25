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Associated Press назвала количество ушедших из России компаний после начала спецоперации

11:42, 25.05.2023
Associated Press назвала количество ушедших из России компаний после начала спецоперации
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более 500 компаний приостановили свою деятельность в России, и примерно такое же количество фирм полностью закрыли бизнес в стране. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на базу данных Йельского университета.

По информации СМИ, сейчас 151 компания находится в процессе ухода из страны, 175 фирм пытаются «выиграть время». Еще 230 брендов не спешат сворачивать бизнес. В последнюю категорию входят преимущественно китайские компании.

Издание отмечает, что уйти из российского рынка для многих корпораций оказалось довольно непросто.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, президент России Владимир Путин пожелал «всего доброго» брендам, которые покидают отечественный рынок. Он обратил внимание, что, уходя с него, они терпят большие убытки.

Многие зарубежные бренды покинули российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. По подсчетам ученых из университета Санкт-Галлена, решение уйти из России приняли менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7.

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Айрат Назипов
Бизнес

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