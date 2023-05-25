В Казани 8 из 10 работодателей берут на работу родственников сотрудников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 8 из 10 работодателей берут на работу родственников сотрудников, причем, чем крупнее компания, тем толерантнее в ней относятся к семейным отношениям между коллегами. Об этом узнал сервис по поиску работу SuperJob.

Проще всего устроиться на работу с помощью родственников в производственной и финансовой сферах.

Родственников тех, кто уже работает в компании, принимают на работу в 81% организаций. Менеджеры по персоналу считают этот канал рекрутинга неплохим источником кадров: «Есть специальная реферальная программа»; «Берем детей сотрудников на рабочие специальности».

Однако всего 16% работодателей не практикуют найм родственников: «В коллективе должны быть прежде всего деловые отношения».

Казанцы с доходом выше среднего чаще признают, что связи помогли им построить карьеру, но отказываются считать их главным фактором успеха. Так, каждый второй казанец (54%) считает, что личные связи помогают строить карьеру, однако это не самое главное.

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Илина Хакимова