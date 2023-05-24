В Казани разработают карту размещения фудтраков

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани разработают дорожную карту размещения фудтраков и аренды площадок для установки торговых точек, такое поручение дал мэр города Ильсур Метшин.



Фургончики с едой, которые устанавливают в общественных пространствах города, набирают популярность, однако до сих пор нет правового поля для их законной реализации. На это обратил внимание совладелец ресторанного холдинга Cafe Group Раис Валеев.

Он провел аналогию с летними верандами в ресторанах и кафе: практика показывает, что они увеличивают прибыль предпринимателей в среднем на 30%. Разрешение на бесплатную установку летних веранд, которое действует в столице Татарстана не первый год, — «реальная поддержка для бизнеса», считает Валеев.

В связи с этим предлагается разработать правила, по которым фудтраки будут работать. Правила необходимо внести в ранг закона в Москве, и у Казани есть активные депутаты Госдумы, которые помогут поднять этот вопрос на федеральном уровне.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В апреле в Казани завершились торги на установку фургончиков с едой возле центра семьи «Казан». Всего разыграли три лота — два по организации общественного питания и один по продаже напитков. Рассчитывают, что каждый из них проработает шесть месяцев.

Ресторанный рынок России претерпел изменения за последние годы. Наряду с фастфудом и сервисами по доставке еды набирают популярность столовые. Россияне стали чаще выбирать заведения общепита с более демократичным ценником — тенденция, которая прослеживается сейчас во всех сферах услуг. Как результат, затраты россиян на питание в столовых и фастфуд выросли в среднем на 6%. В Казани также наблюдается рост популярности этого сегмента, отмечают собеседники «Реального времени» и прогнозируют развитие стритфуда. Подробнее об этих и других трендах ресторанной отрасли — в нашем материале.

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Маргарита Головатенко