В Казани завершились торги на установку фудтраков возле центра семьи «Казан»

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Казани завершились торги на установку фургончиков с едой возле центра семьи «Казан», итоги сделок подвела Дирекция парков и скверов города.



Всего разыграли три лота — два по организации общественного питания и один по продаже напитков. Рассчитывается, что каждый из них проработает шесть месяцев.

Самый дорогой лот обошелся покупателю в 1,1 млн рублей — торги начались с суммы в 137 тысяч рублей. Победителем стал Тимур Бикмуллин. Экономический эффект аукциона составил 685%.

Еще один лот для продажи еды стоил вполовину меньше — 516 тысяч рублей при стартовой цене в 137 тысяч рублей, победитель — Александр Павсемов. Лот по продаже напитков ушел ООО «Шкатулка» за 464 тысячи рублей при стартовой цене в 119 тысяч. Сейчас у Дирекции есть 14 лотов для размещения фудтраков.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Сегодня стало известно, что в Казани впервые проведут аукцион на размещение нестационарного кафе на территории Голубых озер. Помещение под кафе уже готово. От предпринимателя требуется соблюсти условия технического задания и оформить павильон в соответствии с концепцией территории.



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Маргарита Головатенко