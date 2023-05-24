«КОС-Синтез» обыграл «Восток»

Фото: «КОС-Синтез»

Казанский «КОС-Синтез» обыграл МК СШОР «Восток», счет игры составил 20:11 (6:3, 4:3, 4:2, 6:3). Мячи за «КОС- Синтез» забросили: Ярлыченко (4), Латыпов (3), Махиянов (3), Комаров (3), Лазарев (2), Сучков (2), Лисунов (2), Деревянкин (1).



Казанцы открыли счет по истечении 24 секунд: два быстрых гола оформили Сергей Лисунов и Николай Лазарев. Лишнего реализовали Егор Ярлыченко и Адель Латыпов. Последний вместе с Николаем Лазаревым конвертировал пенальти, установив итог первого периода — 6:3.

Фото: «КОС-Синтез»

В начале второго периода Аскар Махиянов точно пробил с игры, Богдан Комаров — с 5 метров, а ближе к концу две контратаки точно завершили Адель Латыпов и Егор Ярлыченко. На большой перерыв ушли при счете 10:6.

В ворота москвичей влетели четыре мяча, забросить в ответ «Восток» смог лишь два. 14:8 за четверть до финиша. После этого Егор Ярлыченко в большинстве провел свой четвертый мяч и стал самым результативным игроком встречи. Финальная сирена запечатлела на табло счет 20:10 в пользу ватерполистов казанского клуба.

Фото: «КОС-Синтез»

Следующим соперником «КОС-Синтез» по финалу за первое место на Кубке России-2023 станет принципиальный соперник — волгоградский «Спартак». Начало игры 25 мая в 18:00. МК СШОР «Восток» продолжит соревнования завтра в 16:00, матчем за третье место против «Динамо-СШОР Астрахань».

С 23 по 25 мая в Казани проходит финальный турнир Кубка страны по водному поло, завершающий нынешний сезон. 23 мая ватерполисты «КОС-Синтеза» одержали победу над неуступчивой «Балтикой» из Санкт-Петербурга.

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Маргарита Головатенко