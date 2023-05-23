«КОС-Синтез» обыграл «Балтику» на старте Кубка России в Казани

Фото: «КОС-Синтез»

Ватерполисты казанского «КОС-Синтеза» одержали победу над неуступчивой «Балтикой» из Санкт-Петербурга. Счет игры составил 17:13 (4:5, 3:2, 6:2, 4:4). Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Латыпов (6), Сучков (3), Одинцов (2), Лисунов (1), Лазарев (1), Ярлыченко (1), Махиянов (1), Деревянкин (1), Комаров (1).



Первым счет открыл «КОС-Синтез». С пенальти отличился Николай Лазарев, а Адель Латыпов с игры вывел свою команду вперед. Соперники казанцев в ответ провели три безответных мяча. Хозяева быстро вернулись в игру, завершив первый период в роли догоняющих, 4:5.

Во втором тайме Адель Латыпов сравнял шансы и вернул «Синтезу» лидерские позиции. «Балтика» отыгралась, но ненадолго. За 9 секунд до конца первой половины Артем Одинцов запечатлел равенство счета, 7:7.

После большого перерыва темп задавал «КОС-Синтез», а петербуржцы отыгрывались. Здесь Адель Латыпов записал в актив четвертый гол с игры и пенальти. Его запал поддержали Артем Одинцов, Егор Ярлыченко, Аскар Махиянов и Никита Деревянкин. 13:9 за четверть до финиша.

В заключительном игровом отрезке казанцы удержали отрыв. За «Синтез» дубль провел Иван Сучков, Богдан Комаров — конвертировал большинство, статус самого результативного игрока матча подтвердил Адель Латыпов, в активе которого получилось в сумме шесть мячей. Финальный счет — 17:13 в пользу казанцев.

Фото: «КОС-Синтез»

Следующим соперником заводчан станет победитель первого четвертьфинала — МК СШОР «Восток». Начало игры 24 мая в 18:00. «Балтика» продолжит соревнования матчем с товарищами по проигрышу — «Штурмом-2002».

С 23 по 25 мая в Казани проходит финальный турнир Кубка страны по водному поло, завершающий нынешний сезон. Казанский «КОС-Синтез-УОР» проиграл волгоградскому «Спартаку» в розыгрыше Кубка России по водному поло. Игра завершилась со счетом 21:8 (1:1, 7:3, 6:4, 7:0).

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Маргарита Головатенко