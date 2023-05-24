В Казани появился мурал, посвященный легкоатлетическому марафону
На улице Вишневского в Казани появился мурал, посвященный легкоатлетическому марафону, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.
Рисунок площадью 300 кв. м. создавали художники студии «Братья Сергеевы» в течение восьми ночей. На это потратили 50 литров фасадной краски, 20 баллончиков и 60 литров грунтовки.
Международный легкоатлетический марафон пройдет в Казани в ближайшие выходные 27 и 28 мая. В связи с этим будет ограничено движение по некоторым улицам. Также во время подготовки и проведения марафона в Казани перекроют дороги и изменят маршруты общественного транспорта на ул. Ташаяк в период с 15 часов 26 мая до 22 часов 28 мая.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым