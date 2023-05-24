В Казани ограничили движение по улице Фучика из-за строительства второй линии метро

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

На улице Фучика в Казани ограничили движение в связи со строительством второй линии метрополитена, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



Проезжую часть по улице Фучика от дома №64, к. 1 до улицы Завойского закроют до 20 декабря.

Строительство первого пускового комплекса второй ветки метро планируют завершить в 2027 году. Общая протяженность первого участка, состоящего из четырех станций, достигает 5 км 750 метров. В апреле на второй ветке метрополитена завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Зилант» до «Академической».

В мае в столице Татарстана закрыли парковку на участке улицы Юлиуса Фучика. Ограничение действует до 25 августа в районе дома №64е. До 31 мая будет действовать ограничение движения по улице Фучика на участке от дома №145а до дома №149.



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Маргарита Головатенко