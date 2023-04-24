В Казани снова продлили ограничение движения по улице Фучика

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В Казани еще на месяц продлили ограничение движения по улице Фучика на участке от дома №145а до дома №149. Это связано с выносом сетей тепловода из зоны строительства второй линии метрополитена, заявили в мэрии.

Местный проезд, тротуар, а также частично проезжая часть будут закрыты до 31 мая.

Фото: google maps (скриншот)

Проезд был закрыт между домами №145а и 149 по улице Фучика еще 28 ноября. Предполагалось, что ограничения отменят в конце января. Но работы затянулись, и ограничение движения неоднократно продлевали. Дорогу планировали открыть 24 апреля.

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Айрат Назипов