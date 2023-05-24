В Высокогорском районе Татарстана утонул 16-летний подросток
На реке Солонка в селе Шигали Высокогорского района Татарстана утонул 16-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Выяснилось, что два мальчика купались без взрослых и решили переплыть реку. В какой-то момент один из них начал тонуть. Тело подростка в восьми метрах от берега обнаружил и извлек очевидец. Прибывшие на место медики констатировали смерть юноши.
Предварительная причина происшествия — нарушение правил поведения на водных объектах. Этот водоем не является оборудованным местом для купания.
В понедельник, 23 мая, на пляже Нижнее Заречье в реке Казанка утонул 18-летний юноша. Его тело водолазы искали на протяжении двух дней. Как предположили в МЧС, парень ушел под воду из-за судорог.
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