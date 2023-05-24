В Татарстане увеличили перечень системообразующих предприятий и организаций

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил перечень крупных экономически и социально значимых (системообразующих) организаций. Такие данные содержатся в распоряжении премьер-министра республики Алексея Песошина.

В документе указаны 442 компании. В прошлом году в перечень вошли 369 организаций. Таким образом, количество предприятий, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 73 компании.

Так, в список попали: «Завод Элекон», «Татнефть», «Казанский вертолетный завод», «Электроприбор», «Аурус» и другие.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководителям предприятий, попавших в список, предложено направить в различные министерства заверенные копии годовых бухгалтерских отчетностей.

В мае прошлого года в Татарстане системообразующим предприятиям одобрили заявки на получение льготных кредитов на сумму 39,4 млрд рублей. Из них 18,7 млрд рублей — по линии Минсельхоза, Минпромторга — 20,7 млрд рублей.

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Айрат Назипов