Кабмин Татарстана утвердил перечень системообразующих предприятий и организаций республики
Кабинет министров Татарстана утвердил перечень системообразующих предприятий и организаций республики, осуществляющих свою деятельность на ее территории, на 2022 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.
Всего в список вошли 369 организаций. Их руководителям предложено направлять заверенные копии годовых бухгалтерских отчетов в различные министерства.
Из них: 55 предприятий с государственной долей Татарстана в уставных капиталах, 36 — министерства сельского хозяйства и продовольствия, 9 — министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи, 167 — министерства промышленности и торговли, 56 — министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, 45 — министерства транспорта и дорожного хозяйства, 3— агентства печати и массовых коммуникаций «Татмедиа», 10 — бюджетообразующих.
24 марта Кабмин республики утвердил перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики республики. В него вошли 160 специальностей среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих), 183 среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена), 252 направления подготовки высшего образования, 262 профессии профессиональной подготовки.
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