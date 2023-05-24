Госдума разрешила хоронить добровольцев спецоперации на воинских кладбищах

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, позволяющий хоронить на воинских кладбищах участников добровольческих формирований. Изменения были внесены в закон «О погребении и похоронном деле», пишет ТАСС.

Согласно документу, на воинских кладбищах разрешается хоронить в том числе граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, и лиц, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. Действие новых норм распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Документ также устанавливает, что на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны должны быть нанесены надписи и обозначения, содержащие информацию о захоронении или памятнике. Обязанность по установке информационных надписей и обозначений на воинские захоронения и памятники возлагается на федеральные органы исполнительной власти, органы госвласти субъектов России и органы местного самоуправления.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

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Айрат Назипов