Летом в Татарстане ожидается три сокращенные рабочие недели

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Летом 2023 года татарстанцев ожидают дополнительные выходные дни. В связи с этим три рабочие недели будут четырехдневными.

Два праздничных выходных ожидается в первом месяце лета. В понедельник, 12 июня, Татарстан и вся страна отметят День России. Рабочая неделя продлится с 13 по 16 июня.

В среду, 28 июня, татарстанцы отпразднуют Курбан-байрам — день будет выходным. Предшествующий ему рабочий день вторника, 27 июня, сократят на один час.

Следующий дополнительный выходной связан с празднованием Дня республики — его отпразднуют в среду, 30 августа. Рабочий день вторника, 29 августа, для работников, согласно российскому законодательству, должен быть сокращен на один час.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в 2023 году россияне будут отдыхать 118 дней из 365 — с учетом праздников, суббот и воскресений, но без учета отпусков. После июня и августа следующие праздничные выходные ожидаются в конце осени — с 4 по 6 ноября.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина