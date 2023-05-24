Совет директоров компании ГАЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Нижегородское ПАО «ГАЗ» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров.

Его участники рекомендовали общему собранию акционеров не выплачивать по привилегированным и обыкновенным акциям дивиденды в связи с отсутствием у общества чистой прибыли за 2022 год.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Накануне сообщалось, что от выплаты дивидендов за ушедший год отказался «Газпром». За это решение проголосовали 10 избранных членов Совета директоров компании.

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Айрат Назипов