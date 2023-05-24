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Совет директоров компании ГАЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

12:16, 24.05.2023
Совет директоров компании ГАЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
Фото: ru.wikipedia.org

Нижегородское ПАО «ГАЗ» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров.

Его участники рекомендовали общему собранию акционеров не выплачивать по привилегированным и обыкновенным акциям дивиденды в связи с отсутствием у общества чистой прибыли за 2022 год.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Накануне сообщалось, что от выплаты дивидендов за ушедший год отказался «Газпром». За это решение проголосовали 10 избранных членов Совета директоров компании.

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Айрат Назипов
ЭкономикаИнвестиции

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