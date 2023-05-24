В Казани разработали порядок предоставления субсидии Институту развития города на покупку инвентаря

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане рассматривает проект постановления исполкома Казани, который определяет порядок объема и условий предоставления иной субсидии МБУ «Институт развития городов» на приобретение оборудования и инвентаря.

— Иная субсидия предоставляется исполнительным комитетом г. Казани как органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в лице структурного подразделения — Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани, до которого как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на соответствующий финансовый год и на плановый период, — говорится в проекте.

В документе сказано, что учреждение, которое заинтересовано в получении субсидии, должно представить в Управление соответствующее заявление. Так, руководство учреждения должно указать перечень планируемого к приобретению имущества, пояснительную записку и документы, подтверждающие соответствие учреждения требованиям.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Процедура антикоррупционной экспертизы должна завершиться не позднее 29 мая.

В декабре 2021 года «Реальное время» писало, что здание казанского Института развития города отремонтируют 234 млн рублей. Подробности можно прочитать в материале интернет-газеты.

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Айрат Назипов