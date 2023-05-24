Рустам Минниханов назвал возможные направления сотрудничества между Татарстаном и провинцией Аньхой

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в бизнес-форуме «Аньхой — Татарстан», который прошел в китайском городском округе Хэфэй. Ему презентовали потенциал региона, в котором насчитывается более 8 500 высокотехнологичных предприятий.

— Господин Минниханов — наш давний друг, вчера была дружественная встреча с нашим губернатором и были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества, — рассказал начальник канцелярии иностранных дел провинции Аньхой Цинь Цзюньфэн.

Основные отрасли экономики провинции — автомобилестроение, производство строительных материалов, лекарств, продуктов питания, логистика, энергетика и финансовые услуги. Как добавил Цинь Цзюньфэн, Аньхой активно развивает побратимские связи. Местные власти хотят заключить подобное соглашение и с Татарстаном.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

— Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Китаем в рамках отношений двух государств. Правительства и деловые круги наших стран прикладывают усилия по расширению взаимодействия в различных сферах. Со своей стороны, мы готовы активно участвовать в данных процессах на региональном уровне, — подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что республика заинтересована в развитии взаимодействия с провинцией в сфере высоких технологий, электроники, энергетики и биомедицины.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

«Реальное время» уже сообщало, что в китайской провинции Аньхой Минниханов примет участие в бизнес-форуме и посетит некоторые предприятия. В Китай он прибыл с рабочим визитом еще 22 мая.

Накануне татарстанский лидер провел встречу с губернатором Аньхой Ван Циньсянем. Он пригласил команду из Аньхоя на «Игры будущего», которые состоятся в Казани в 2024 году.



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Айрат Назипов