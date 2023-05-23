Массовый переход на новую систему высшего образования планируют в 2025 году

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Пилотный проект по изменению уровней высшего образования в России рассчитан на три года, ключевые изменения планируются в 2023-2024 учебном году, массовый переход — в 2025 году, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».



По его словам, пилотный проект будет распространяться в том числе на студентов, поступающих в 2023 году. По новой системе на бюджетные места в магистратуру смогут поступить лица, окончившие программы и бакалавриата, и специалитета.

В российских вузах на будущий учебный год предусмотрено около 626 тысяч бюджетных мест. Количество мест предусмотрено с учетом всех льгот, а также квот для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей.

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Маргарита Головатенко