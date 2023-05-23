Завод в Бугульме выплатил работникам 1,7 млн рублей долгов по зарплате

Фото: прокуратура Татарстана

АО «Бугульминский завод железобетонных изделий» задолжал работникам 1,7 млн рублей зарплаты, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Надзорное ведомство внесло в адрес генерального директора представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Было возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

После вмешательства прокуратуры завод в полном объеме выплатил 56 работникам долг по зарплате, который образовался за март этого года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Аналогичную сумму задолжало работникам ООО «Агрофирма «Залесный». Зарплату за ноябрь — декабрь 2022 года не выплатили 81 сотруднику, еще 42 работникам не выплатили компенсации за неиспользованный отпуск в размере 700 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко