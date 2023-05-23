Завод в Бугульме выплатил работникам 1,7 млн рублей долгов по зарплате
АО «Бугульминский завод железобетонных изделий» задолжал работникам 1,7 млн рублей зарплаты, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Надзорное ведомство внесло в адрес генерального директора представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Было возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).
После вмешательства прокуратуры завод в полном объеме выплатил 56 работникам долг по зарплате, который образовался за март этого года.
Аналогичную сумму задолжало работникам ООО «Агрофирма «Залесный». Зарплату за ноябрь — декабрь 2022 года не выплатили 81 сотруднику, еще 42 работникам не выплатили компенсации за неиспользованный отпуск в размере 700 тысяч рублей.
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