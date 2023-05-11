В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам предприятия выплатили 1,7 млн рублей долга по зарплате

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам предприятия ООО «Агрофирма «Залесный» выплатили 1,7 млн рублей долгов по зарплате, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Зарплату за ноябрь — декабрь 2022 года не выплатили 81 сотруднику, еще 42 работникам не выплатили компенсации за неиспользованный отпуск в размере 700 тысяч рублей.

В адрес руководителя предприятия внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок зарплаты и других выплат). Директора фирмы оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Трудовые права работников после вмешательства надзорного ведомства восстановлены — задолженность по зарплате полностью погашена.

Фото: прокуратура Татарстана

В апреле сообщалось, что в Татарстане игрокам хоккейной команды задолжали более 2,7 млн рублей зарплаты, по инициативе прокуратуры региона было возбуждено уголовное дело. 24 хоккеистам не выплачивали зарплату с ноября 2022 года по январь 2023 года.

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Маргарита Головатенко