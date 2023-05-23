Власти Татарстана разработали порядок предоставления субсидий УК ОЭЗ «Алабуга» на уплату кредитов

Как выяснило «Реальное время», Кабмин Татарстана подготовил проект постановления, утверждающий порядок предоставления субсидий УК индустриального парка «Этилен — 600» — АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на обеспечение затрат связанных с уплатой долгов по кредитам, полученным в российский банках и «ВЭБ.РФ». В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 29 мая.

Кредитные займы были необходимы организации для проведения реконструкций и модернизаций площадки, а также подготовки проектной документации и технологического присоединения.

Распорядителем средств будет назначено Министерство экономики Татарстана, которому УК в свою очередь должна будет предоставить ряд необходимых документов, в том числе копии кредитных договоров. Ее размер будут определять при помощи специальной формулы, а результатами ее предоставления должны стать следующие пункты:

совокупная выручка, рассчитанная за 2032 год, — не менее 316 млрд рублей;

коэффициент отношения выручки к объему предоставленной за период реализации субсидии — не менее 4;

количество рабочих мест на 31 декабря 2032 года — не менее 537;

количество резидентов индустриального парка — не менее 13;

совокупная добавленная стоимость, получаемая на территории индустриального парка, рассчитанная за 2032 год, — не менее 13 млрд рублей;

прогнозный объем осуществляемых внебюджетных инвестиций на реализацию проекта индустриального парка — 86 млрд рублей;

отношение площади территории парка, занятой резидентами, к общей площади, предназначенной для их размещения, — не менее 45%;

удельный объем инвестиций в основной капитал резидентов — не менее 53 млн рублей на 1 гектар общей пощади.

Фото: alabuga.ru

Индустриальный парк «Этилен 600» расположен на территориях Нижнекамского и Тукаевского районов Татарстана. Для обеспечения движения транспорта его резидентов возле площадки располагаются автомобильные дороги, а также ЖД инфраструктура.

Площадь создаваемого парка I этапа освоения составляет 1 599 га. Вместе с этим площадь территории, предназначенная для размещения или запланированная к размещению: объектов транспортной инфраструктуры, систем коммуникаций и объектов электроснабжения, газоснабжения или теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и связи, составляет 294,8 га, полезная площадь — 1 219,2 га, или 76,2%.

Деятельность резидентов «Этилен 600» представлена следующими направлениями: производство синтетических каучуков и пластиков, масел, присадок для очистки нефти, жидкого и газообразного топлива, а также прочих продуктов из сырой нефти, битуминозных пород и продуктов собственного фракционирования.

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Максим Кокунин