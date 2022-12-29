Власти Татарстана утвердили концепцию развития государственно-частного партнерства
В Татарстане утвердили концепцию развития государственно-частного партнерства. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Основная цель концепции — привлечь внебюджетные инвестиции в экономику Татарстана. Кроме того, она должна помочь в усилении роли и развития инициативности органов исполнительной власти республики в реализации различных проектов.
В документе также указано, что механизм государственно-частного партнерства предполагает повышение эффективности взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса. Он должен удовлетворить потребность в строительстве новой и модернизации уже имеющейся инфраструктуры в Татарстане.
Концепция включает в себя строительство или реконструкцию объектов спорта, образования, культуры, здравоохранения, коммунальной инфраструктуры и социального обслуживания граждан.
Общий объем финансирования концепции — 9,6 млрд рублей. Эта сумма рассчитана до 2025 года. Контроль за исполнением указа возложен на Агентство инвестиционного развития Татарстана.
Напомним, что одним из проектов, который реализуют в Татарстане с помощью ГЧП, станет строительство крематория. Он появится в Казани. На реализацию проекта требуется 250 млн рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым