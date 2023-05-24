Зарплата кассира в Казани достигла 52 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Карина Аброськина

В Казани зарплата кассира в магазинах для дома и ремонта может достигать 52 тысяч рублей. Сотруднику со средним профессиональным образованием готовы платить от 25 до 30 тысяч, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

От 30 до 33 тысяч рублей обещают тем, кто владеет знаниями кассовой дисциплины, правил приема и выдачи денег, порядка ведения кассовой книги и признаков подлинности купюр и банковских карт. Кроме того, соискатель должен иметь опыт работы с компьютерной кассой/терминалом, с банковскими картами и стаж работы кассиром от полугода.

Кандидатам с опытом работы от 1 года предлагают от 33 до 42 тысяч рублей. Также он должен иметь опыт оформления возвратов товара.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Самую высокую зарплату в 42—52 тысячи рублей готовы предложить специалистам с опытом работы от 2 лет. Кроме того, желательно, чтобы кандидат имел опыт работы старшим кассиром и опыт работы в крупных сетевых ретейлерах.

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий мая в Казани стала должность руководителя отдела HR. Кандидату предлагают зарплату от 70 до 100 тыс. рублей.

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Елизавета Пуншева