Татарстанцам рассказали, как вести себя при встрече с медведем
В Татарстане зафиксированы случаи встреч людей с бурыми медведями на дорогах. Об этом рассказали в Госкомитете республики по биоресурсам.
В ведомстве напомнили, что при встрече с хищником нужно постараться не паниковать, не смотреть ему в глаза и медленно удалиться. Бежать и поворачиваться спиной к нему нельзя, как и приближаться к медвежатам.
Госкомитет призывает татарстанцев не оставлять остатки пищи вблизи палаток, избушек и мест пикника. Размещать лагеря лучше всего на открытых местах.
Сейчас в Татарстане обитают 25 бурых медведей. Их можно встретить на территории Агрызского, Зеленодольского, Мамадышского, Рыбно-Слободского и Сабинского районов. Они мигрируют из лесов Кировской области и Марий Эл. Летом их численность достигает 60—70 особей.
В ведомстве напоминают — бурый медведь занесен в Красную книгу Татарстана. Охота на него строго запрещена. Нарушение данного требования уголовно наказуемо.
Месяц назад раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с участием медведя. Косолапого он встретил в Кзыл-Юлдузском лесничестве Рыбно-Слободского района республики.
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