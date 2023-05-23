Татарстанцам рассказали, как вести себя при встрече с медведем

В Татарстане зафиксированы случаи встреч людей с бурыми медведями на дорогах. Об этом рассказали в Госкомитете республики по биоресурсам.

В ведомстве напомнили, что при встрече с хищником нужно постараться не паниковать, не смотреть ему в глаза и медленно удалиться. Бежать и поворачиваться спиной к нему нельзя, как и приближаться к медвежатам.

Госкомитет призывает татарстанцев не оставлять остатки пищи вблизи палаток, избушек и мест пикника. Размещать лагеря лучше всего на открытых местах.

Сейчас в Татарстане обитают 25 бурых медведей. Их можно встретить на территории Агрызского, Зеленодольского, Мамадышского, Рыбно-Слободского и Сабинского районов. Они мигрируют из лесов Кировской области и Марий Эл. Летом их численность достигает 60—70 особей.

В ведомстве напоминают — бурый медведь занесен в Красную книгу Татарстана. Охота на него строго запрещена. Нарушение данного требования уголовно наказуемо.

Месяц назад раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с участием медведя. Косолапого он встретил в Кзыл-Юлдузском лесничестве Рыбно-Слободского района республики.



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Айрат Назипов