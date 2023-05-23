У агрофермы из Аксубаевского района Татарстана заберут землю из-за строительства дороги
Власти Татарстана заберут земельный участок, который принадлежит агрофирме «Аксу Агро». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Участок площадью 11,6 млн квадратных метров расположен в Кривоозерском сельском поселении Аксубаевского района Татарстана. На этом месте построят дорогу Чистополь — Аксубаево — Нурлат — Нижняя Баланда — Верхняя Баланда.
Кабмин обязал Минземимущество Татарстана оповестить собственника земель об изъятии в 10-дневный срок. Ему должны выплатить компенсацию.
Отметим, что кабмин регулярно изымает землю ради строительства или реконструкции дорог. Накануне стало известно, что в Спасском районе Татарстана заберут земельный участок площадью 29 квадратных метров. А в Нижнекамском районе изымут землю у двух татарстанцев. Общая площадь участка — 69 398,37 квадратного метра.
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