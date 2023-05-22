В двух районах Татарстана изымут землю ради реконструкции дорог

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана принял решение изъять земельные участки в двух районах республики из-за реконструкции дорог. Соответствующие постановления подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Так, в Спасском районе изымут земельный участок площадью 29 квадратных метров. Эта земля находится в государственной собственности и передана в аренду ООО «Хузангаевское». Участок нужен для реконструкции дороги Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка — Фадеевка.

А ради дороги Чистополь — Нижнекамск изымут землю у двух татарстанцев. Общая площадь участка — 69 398,37 квадратного метра.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин обязал Минземимущество Татарстана оповестить собственника и арендатора земель об изъятии в 10-дневный срок. Им должны выплатить компенсацию.



На прошлой неделе стало известно, что власти Татарстана заберут земельный участок, который принадлежит ООО «Август-Кайбицы». У компании изымут участок площадью порядка 2,4 тысячи квадратных метров. Земля необходима для реконструкции дороги Кушманы — Бушанча — Большое Русаково в Кайбицком районе Татарстана.

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Айрат Назипов