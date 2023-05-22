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Пришкольные лагеря Казани в летние каникулы смогут посетить почти 15 тысяч детей

09:29, 22.05.2023 1
Пришкольные лагеря Казани в летние каникулы смогут посетить почти 15 тысяч детей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пришкольные лагеря с 29 мая по 27 июня будут работать в 146 школах Казани. Ожидается, что в них отдохнут 14 838 детей, сообщил начальник Управления образования города Ирек Ризванов на «деловом понедельнике».

Стоимость путевки за 21 день составляет почти 5 тысяч рублей. Из них оплачивается родителями 742 рубля. Остальную сумму выделяет бюджет Татарстана.

Бесплатно пришкольные лагеря Казани смогут посещать дети мобилизованных. Чтобы получить путевку, родителю надо обратиться к администрации школы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в Казани летом для школьников организуют работу 12 муниципальных лагерей. В них проведут 85 профильных смен для более 15 тысяч школьников

Стоимость путевки в муниципальный лагерь составит 9—13 тысяч рублей за 18-дневную смену. Остальную часть — около 16 тысяч — выделят из бюджета Татарстана. Бесплатными остаются путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан Управление образования Исполнительного комитета г.Казани

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:04
    Лагерь - то, что хорошо помнится из жетства
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