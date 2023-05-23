Казанские сотрудники ГИБДД изъяли у жителя Башкортостана около 5 кг наркотиков

Фото: МВД по Татарстану (скриншот видео)

В Татарстане на стационарном посту полиции «Малиновка» казанские инспекторы ДПС Госавтоинспекции задержали 38-летнего летнего жителя Башкортостана. В его спортивной сумке нашли наркотическое вещество — мефедрон массой около 5 кг.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану, мужчина был пассажиром иномарки, которую остановили на посту для проверки документов. Предполагаемый наркокурьер выдал себя странным поведением. Он сильно нервничал при виде людей в форме.

— Задержанный пояснил полицейским, что четыре месяца назад устроился перевозчиком наркотических средств в интернет-магазин. Переписку с куратором вел в одном из мессенджеров. Накануне он забрал оптовую закладку в Гатчинском районе Ленинградской области, должен был доставить ее в Нижневартовск. В пункт назначения он отправился на случайной попутке вместе с незнакомыми водителем и пассажирами, — рассказала старший референт по ОП ОИиОС МВД по Татарстану Иделия Шагова.

Фото: МВД по Татарстану (скриншот видео)

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). На время предварительного следствия фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Месяц назад на том же стационарном посту казанские сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, который перевозил 6,7 кг наркотиков. На допросе задержанный пояснил, что устроился работать в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ и начал перевозить их за неделю до поимки. Сначала он приехал в Московскую область, чтобы забрать свертки, а затем направился в Челябинскую область для их сбыта. На него также возбудили уголовное дело.

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Айрат Назипов