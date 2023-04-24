Под Казанью у жителя Челябинской области изъяли больше 6 кг наркотиков

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На стационарном посту полиции «Малиновка» казанские сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, который перевозил 6,7 кг наркотиков. Об этом сообщили в «МВД Медиа».

За рулем находился 24-летний житель Челябинской области, который ехал в Магнитогорск вместе с 47-летним отцом. Водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Тогда машину решили досмотреть автоинспекторы.

— Под водительским и пассажирским сиденьями, а также в багажном отсеке под обшивкой обнаружено и изъято 5 свертков с неизвестным веществом. Исследование установило, что содержимым является гашиш массой более 4,8 кг, а также «мефедрон» весом свыше 1,9 кг, — рассказали в пресс-службе.

На допросе задержанный пояснил, что устроился работать в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ и начал перевозить их неделю назад. Сначала он приехал в Московскую область, чтобы забрать свертки, а затем направился в Челябинскую область для их сбыта.

На водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Молодой человек заключен под стражу. Его отец проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Он рассказал, что поехал с сыном за компанию, чтобы посмотреть Московский регион, и ни о каких наркотиках даже не подозревал.

Две недели назад на том же стационарном посту задержали водителя автомобиля Honda. Мужчина перевозил чуть больше килограмма «мефедрона». Мужчина в январе этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за распространение наркотиков.

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Айрат Назипов