В Казани на фестивале искусств «Горький +» пройдет более 70 мероприятий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В трех городах России — Казани, Москве и Нижнем Новгороде пройдет фестиваль искусств «Горький +". В его рамках запланировано более 200 мероприятий, примерно по 70 в каждом городе. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС в понедельник арт-директор фестиваля «Горький+" народный артист России Евгений Миронов.

В Казани фестиваль пройдет 2—4 июня.

— Горький сегодня как никогда актуальный автор, не только автор, а вообще личность, — сказал артист, отметив, что без внимания не остались важные для Горького города — Казань и Нижний Новгород.

Напомним, в этом году отмечается 155-летие со дня рождения Горького. В афише фестиваля концерты, театральные лаборатории, премьеры спектаклей, выставки, лекции и кинопоказы.

Специально под фестиваль создадут несколько проектов, а красной нитью, которая свяжет три города, станет совместный проект с мобильным Художественным театром о трех местах пребывания Горького.

Фестиваль представит спецпроекты, среди которых иммерсивные постановки, саунд-перфо-спектакль Петра Айду, медиаспектакль, мультимедийное и цирковое шоу Юрия Квятковского, рассказал генпродюсер фестиваля Артур Григорянц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также ожидается участие театральной компании НЕМХАТ со спектаклем-перформансом «Бабушка», Театра им. Моссовета с постановкой «Васса», театра «Красный факел» с «Мещанами», Театра на Бронной с премьерой «Дачники» и других коллективов.

В прошлом году в Москве прошел фестиваль «Горький в Парке Горького», который стал предшественником нынешнего смотра. Тогда мероприятие за три дня посетило более 20 тыс. человек.

На прошлой неделе — 20 мая — музеи Казани в очередной раз присоединились к «Ночи музеев», собрав специальные программы из экскурсий, мастер-классов, лекций и театрализованных постановок. Корреспонденты «Реального времени» обошли некоторые из них и выяснили, чем нынешняя «Ночь» отличалась от предыдущей.



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Илина Хакимова