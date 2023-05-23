ВЦИОМ: в окружении 60% россиян есть предприниматели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об отношении россиян к предпринимательской деятельности. Так, центр узнал, что среди окружения абсолютного большинства опрошенных есть предприниматели.

В окружении 60% россиян есть предприниматели, а каждый пятый ответил, что среди их близких таких людей много (21%), с ответом «есть, но мало» добавились еще 39%.

Отметим, что на протяжении всего периода замеров показатель оставался стабильно высоким (60—64%), за исключением 2013 г. (54%). Одна из возможных причин спада предпринимательской активности в тот год — увеличение размеров страховых взносов для самозанятых.

Интересно, что чаще о предпринимателях в своем окружении говорят мужчины (67% vs. 53% женщин).

За последние 15 лет доля предпринимателей среди россиян выросла вдвое — с 4 до 8%.

Фото: realnoevremya.ru

Однако предпринимательская стезя не привлекает большинство опрошенных: 42% ответили, что никогда не хотели иметь свой бизнес, 21% — хотели раньше, теперь уже нет. Доля тех, кто передумал вступать в ряды предпринимателей, достигла максимума за весь период измерений, превысив показатель 10-летней давности в два раза (2013 г. — 11%).

Доля тех, кто только задумывается о карьере предпринимателя, за 15 лет несколько сократилась. Если в 2008 г. желание открыть свое дело было у 32%, то в наши дни — у 27%. Каждый пятый хотел этого и прежде (22%), еще к 5% эта идея пришла недавно.

Положительное отношение к предпринимателям декларируют 9 из 10 опрошенных (92%), а в группе молодежи 18—24 лет — 99%.

Последние 6 лет показатель держится на рекордно высоком уровне (2017 г. — 93%).

Стоит отметить, что каждый второй опрошенный положительно оценивает условия для развития малого бизнеса в своем населенном пункте (50%), что вдвое больше по сравнению с 2013 г. (25%). Доля тех, кто считает условия для частного предпринимательства неблагоприятными, сократилась за последнее десятилетие с 55% до 31%.

Интересно, что максимум таких оптимистов приходится на наиболее заинтересованную в открытии бизнеса группу — молодежь 18—24 лет (73%).

Татарстан в 2023 году вошел в число пилотных регионов по реализации программы развития молодежного предпринимательства. В рамках программы состоятся онлайн- и офлайн-мероприятия по повышению уровня компетенций молодых предпринимателей и формированию поддерживающей среды для них. Также пройдет всероссийская акция «Бизнес не спит. Ночь правды».



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Илина Хакимова