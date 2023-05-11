Татарстан вошел в число пилотных регионов программы развития молодежного предпринимательства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан в 2023 году вошел в число пилотных регионов по реализации программы развития молодежного предпринимательства. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

— Совместно с коллегами из «Росмолодежь. Бизнес» мы будем реализовывать различные мероприятия, направленные на развитие предпринимательской инициативы среди молодежи, популяризацию системы наставничества, развитие сообщества молодых предпринимателей, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, в рамках программы состоятся онлайн- и офлайн-мероприятия по повышению уровня компетенций молодых предпринимателей и формированию поддерживающей среды для них. Также пройдет всероссийская акция «Бизнес не спит. Ночь правды».

— Также осенью в Москве запланирован Фестиваль молодежного предпринимательства, в скором времени запустим заявочную кампанию, чтобы формировать команду от Татарстана и достойно представить наш регион, — добавил министр.

В Татарстане по итогам 2022 года зарегистрировали 234,2 тысячи самозанятых. Их суммарный задекларированный доход с начала года составил 31,4 млрд рублей.

Власти Казани сократили финансирование программы поддержки малого и среднего предпринимательства, рассчитанной на 2020—2024 годы. С изначальных 147,34 миллиона сумма упала до 100,59 миллиона рублей.

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Елизавета Пуншева