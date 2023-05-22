На улицах Павлюхина и Назарбаева в Казани с 23 мая временно ограничат движение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На улицах Павлюхина, вблизи дома №73, и Нурсултана Назарбаева, в районе дома №16/1, временно ограничат движение автомобилей и пешеходов, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



Ограничение будет действовать с 23 мая по 2 июня. Это связано с устройством приямков под горизонтально-направленное бурение для строительства трассы электрокабеля.

Участок на улице Гвардейской в Казани с 23 мая по 6 июня закроют для движения транспорта в связи с выносом сетей ливневой канализации.



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Маргарита Головатенко