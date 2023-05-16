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В Казани временно закроют участок улицы Гвардейской

17:18, 16.05.2023
В Казани временно закроют участок улицы Гвардейской
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Участок на улице Гвардейской в Казани на время закроют для движения транспорта, согласно распоряжению исполкома города.

Закрытие связано с выносом сетей ливневой канализации. Работы будут проводиться на участке возле дома №56а по улице Гвардейской с 23 мая по 6 июня.

Фото: «Яндекс.Карты»

В Ново-Савиновском районе Казани временно ограничат движение по трем улицам. Это связано с проведением работ на сетях кабельной канализации. Участки будут закрывать на несколько дней в разные даты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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