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Резидентам России ограничат покупку валюты для сделок с иностранцами

20:25, 22.05.2023
Резидентам России ограничат покупку валюты для сделок с иностранцами
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил установить ежемесячный лимит не более миллиарда долларов на покупку резидентами валюты для переводов за рубеж по расчетам одобряемых правкомиссией сделок.

Ежемесячный лимит установлен в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в банках за пределами России для расчетов по сделкам, совершаемым на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Срок исполнения поручения — 1 июня 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Банк России с третьего квартала 2023 года ужесточает требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Макропруденциальные лимиты для третьего квартала сокращены на 5 п. п. по сравнению со значениями макропруденциальных лимитов для второго квартала.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанки

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