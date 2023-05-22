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Банк России ужесточил требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой

19:52, 22.05.2023
Банк России ужесточил требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой
Фото: wikimedia.org/NVO

Банк России с третьего квартала 2023 года ужесточает требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой, сказано в сообщении регулятора.

— С учетом адаптации банков и МФО к макропруденциальным лимитам, а также сохранения устойчивой динамики необеспеченного потребительского кредитования Банк России ужесточает значения макропруденциальных лимитов в целях достижения более сбалансированной структуры кредитования и снижения закредитованности граждан, — сказано в сообщении.

Макропруденциальные лимиты для третьего квартала сокращены на 5 п. п. по сравнению со значениями макропруденциальных лимитов для второго квартала.

В ЦБ в мае заявляли, что обмен заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе в перспективе возможен.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанки

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